Александр Лукашенко: ЕС следует определить несколько направлений сотрудничества с Евразийским экономическим союзом

Новости Беларуси. 17 апреля Александр Лукашенко встретился с еврокомиссаром Йоханнеcом Ханом. В мае пройдет саммит стран «Восточного партнерства». Этот проект Евросоюза стартовал в 2009 году. Его главная цель – сближение ЕС с шестью странами постсоветского пространства: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью. Саммит состоится в Латвии – страна сейчас председательствует в Евросоюзе.

Накануне этой встречи обсуждаются важные аспекты сотрудничества ЕС с государствами, участвующими в инициативе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в перспективе видят «Восточное партнерство» переформатированным.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы хотели бы, чтобы «Восточное партнерство» было переформатировано с обычной политики (наверное, этот этап уже пройден, он был, может быть, и необходим) к более тесному, конкретному сотрудничеству, основанному на экономических проблемах, решении экономических проблем. И надо всячески избегать, хотя нам в последнее время это удается, развивать партнерство не против кого бы то ни было, а за сотрудничество. Я имею в виду против России, Китайской Народной Республики. Мы не для этого создаем наше измерение. Мы его создаем для того, чтобы улучшить жизнь людей и обезопасить европейский континент.

Вы, наверное, хорошо осведомлены об основных аспектах нашего сотрудничества здесь, на постсоветском пространстве, в рамках Евразийского экономического союза. Если кто-то в Европе считает, что это объединение можно не «замечать», это неправильно. Думаю, что Европейскому союзу следует определить несколько направлений сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.

Йоханнес Хан, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС:

Спасибо, что вы нашли время на встречу. Мы работаем над проектом нашей политики в будущем. Ее ключевой аспект – индивидуальный подход к каждой стране. Мы должны узнать интересы наших партнеров по «Восточному партнерству» и сопоставить их. Важный интерес ЕС – мир, стабильность и процветание соседей. Экономический аспект развития важен и будет ключевым.