2 500 долларов молодым ученым в Беларуси - премия имени Жореса Алферова

Новости Беларуси. Молодые ученые в Беларуси будут получать премию имени Жореса Алферова. Об этом сегодня сообщил сам Лауреат Нобелевской премии по физике, вице-президент Российской академии наук и уроженец Беларуси во время вручения дипломов магистрам. Планируется, что присуждаться она будет раз в год за выдающиеся достижения в науке. Номинации, по которым оценят молодых ученых, определят уже в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жорес Алферов, Лауреат Нобелевской премии по физике, вице-президент Российской академии наук, иностранный член Национальной Академии наук Беларуси:

Премия - 2 500 долларов. Для молодого ученого - заметная сумма.

Очень важно в молодом возрасте поощрять и отмечать перспективную молодежь. Это потом сыграет определенную роль....

7 июля в Национальной Академии Наук Беларуси дипломы получили свыше 60 магистрантов. До этого студенты успешно сдали кандидатские экзамены и защитили диссертации. Средний бал многих работ оказался наивысшим. Оценки 9 и 10 за свои научные труды в этом году получили около 80 процентов выпускников.

К слову, при Национальной Академии наук уже в скором времени может появиться университет по подготовке научных кадров.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

У нас по сути есть институт подготовки научных кадров. Мы планируем его усовершенствовать. Этот институт должен включать специальности по всем направлениям, по которым работает Академия наук. Необходимо увеличить набор за счет талантливой молодежи.