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1 октября в Вене откроется белорусско-австрийский экономический форум

01 октября 2013 12:11
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Новости Австрии. Белорусско-австрийский экономический форум откроется 1 октября в Вене. Он соберет представителей органов госуправления, частных предприятий, коммерческих и консалтинговых компаний, банковских и страховых структур.

В частности, стороны обсудят новые возможности сотрудничества в рамках Таможенного союза и Евразийского Экономического пространства. Кроме того, во время форума состоится контактно-кооперационная биржа. Белорусские деловые круги также посетят ряд австрийских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Евросоюз

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