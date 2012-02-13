«Живая кухня» - проект будущего

Дизайнер Михаэль Харбон создал удивительный нанопроект. Благодаря задумке, пребывание на кухне станет значительно занимательней. Предметы интерьера будут появляться и исчезать по необходимости! С помощью легкого нажатия на стену будет возникать кран, затем появляться вода, за ней - раковина и слив, надежно спрятанный от посторонних глаз.

Каждый предмет, будь то стол или тарелка, примут желаемую вами форму, благодаря чувствительным микроскопическим компьютерам. Все это напоминает огромный сенсорный экран.

Правда пока, задумка существует только на проектах и все еще ждет воплощения в жизнь.