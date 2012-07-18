Внимание, розыск! Под Минском пропала 12-летняя школьница. Особые приметы: шрам на переносице

Новости Беларуси. Утром в воскресенье, 15 июля, Катя Ревяко вышла из дома в посёлке Лесное, до сих пор местоположение девочки не известно.

ПРИМЕТЫ:

На вид 12-13 лет. Рост 150 см. Лицо овальное, глаза карие. Волосы русые с каштановым оттенком, длина чуть ниже мочки уха.

БЫЛА ОДЕТА:

Розовые босоножки, коричневая короткая юбка, коричневое болеро с длинным рукавом, красная майка с изображением девочки, с собой была золотистая маленькая сумочка через плечо и, возможно, маленький оранжевый зонтик.



ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:

Шрам на переносице.

Мобильный телефон девочка забыла дома, сообщает ctv.by со ссылкой на «КП».

Виктория, мама пропавшей:

Мы верим до последнего, что с нашей дочкой все в порядке. Я ума не приложу, куда Катюша могла пойти. У нее не было какой-то навязчивой идеи поехать в другой город, как это бывает у некоторых подростков. Иногда я замечала некоторые странности у дочки, она начинала говорить про вампиров, но, с другой стороны, это свойственно подросткам.

Если кто-то видел девочку или знает о её возможном местоположении, позвоните по указанным номерам:

8 (017) 268-34-30 – домашний

8 (029) 753-43-56 – мама Виктория

8 (033) 660-55-34 – командир поисково-спасательного отряда

8 (029) 500-41-84 – координатор поисково-спасательного отряда

или по телефону 102.

Обновлено 19.07. 2012

Девочка нашлась, сообщает ctv.by со ссылкой на КП. Её обнаружили в Жлобине. Катя рассказала, что поругалась с родителями, поэтому и ушла из дома. До Жлобина школьница добралась на электричке. Что делала девочка в этом городе трое суток, пока выясняется.