Самый надоедливый будильник

С таким устройством вам уж точно не удастся поспать лишнюю минутку-другую. В этом будильнике нет любимой всеми сонями кнопки «Повтор», если выдерните вилку из розетки - начнет работать аккумулятор, да и перестроить время будет невозможно, так как во время звонка блокируются все кнопки. Так что придется выключать, но и это не так просто! Блок с выключением находится в другой комнате, да и чтобы прекратить эти пронзительные звуки - вспоминайте личный код. Поверьте, после этого спать уже и неохота будет.