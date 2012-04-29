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Инновационный помощник для дачников

29 апреля 2012 14:29
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Австралийские инженеры придумали машину, которая способна в несколько раз облегчить труд держателей собственный грядок. Эта тележка на четырех колесах оборудована солнечными батареями, с помощью полученной энергии машина способна с легкостью передвигаться по земле. Дачнику больше не придется гнуть спину! Достаточно лечь на удобную скамью, укрыться от солнечных лучей специальной занавеской и наслаждаться трудом и свежим воздухом. Вот только за инновацию придется прилично опустошить свой кошелек, почти на восемь тысяч долларов…

# Видеофакт # Дача

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