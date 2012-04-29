Инновационный помощник для дачников

Австралийские инженеры придумали машину, которая способна в несколько раз облегчить труд держателей собственный грядок. Эта тележка на четырех колесах оборудована солнечными батареями, с помощью полученной энергии машина способна с легкостью передвигаться по земле. Дачнику больше не придется гнуть спину! Достаточно лечь на удобную скамью, укрыться от солнечных лучей специальной занавеской и наслаждаться трудом и свежим воздухом. Вот только за инновацию придется прилично опустошить свой кошелек, почти на восемь тысяч долларов…