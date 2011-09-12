Дизайн кухни. Кухня в стиле французского кафе

На лоджии делаем новое остекление и устанавливаем новую кованую решетку, которая стилистически перекликается с ажурным рисунком парижских балкончиков. В оконные рамы монтируем трехкамерные стеклопакеты.

Общая площадь для творческой и ремонтной работы составила 24 кв.метра. Мы конструктивно изменили площадь и объединили кухню площадью 15 кв.метров, лоджию и ванную комнату.

На стену и потолок лоджии укладываем утеплитель экструдированного пенополистирола. Крепим его к потолку и стенам с помощью специального монтажного клея и саморезов. Обшиваем стены влагостойким гипсокартонном. В этой работе используем шуруповерт и также саморезы. Швы обязательно шпаклюем.

Покрываем потолок и стены лоджии декоративной штукатуркой. В этой работе надо учитывать правила:

Во-первых, не следует готовить большее количество раствора, чем требуется. Иначе остаток смеси затвердеет и превратится в камень.

Во-вторых, разные виды штукатурки наносятся различными инструментами. Круговыми движениями шпателя, слегка прижимая его к поверхности, мы добиваемся нужного результата.

Укладываем теплый пол на лоджии. Раскатываем по всей поверхности нагревательные маты, состоящие из специальной сетки и нагревательного кабеля. Сетку, если это необходимо, можно делить на фрагменты, не повреждая при этом целостность электрокабеля. Сверху заливаем раствор наливного пола и даем время для просушки.

Стены в ванной комнате и в кухне шпаклюем. В процессе этого этапа работ мы используем два шпателя. Маленьким шпателем мы набираем раствор, большим – разравниваем его по поверхности стен. В итоге создается ровная, тонкая и глянцевая поверхность.

Далее высохшую шпаклевку покрываем слоем грунтовки. Это и влагоизолятор, и хорошая защита от плесени и грибка. На подготовленные стены укладываем плитку черно-белых тонов с французским мотивом. Монтируем новые водные коммуникации – трубы из сшитого полиэтилена для холодного и горячего водоснабжения.

Новичкам в ремонтном деле на заметку: обои с фактурным рисунком можно перекрашивать до 10 раз.

Особый французский комфорт создает фреска с видом Эйфелевой башни, выполненной в стилистике черно-белой фотографии. Ее мы клеем на одной из стен нашей кухни специальным клеем. Эта работа похожа на оклейку стен обоями, но требует точности и аккуратности в исполнении.

Часть стен мы отклеиваем флизелиновыми обоями под покраску. По своей фактуре они напоминают штукатурку на лоджии.

В рабочей зоне на стене кладем фартук из керамической плитки черно-белого цвета, повторяя рисунок на полу.