Дизайн кухни. Классический дизайн кухни в средиземноморском стиле

Дизайнер – выпускник строительного института Александр Кабитов – придумал красивое дизайн-решение кухонного помещения площадью в 12 квадратных метров.

Для начала распрощаемся со старым напольным покрытием. Скажем «до свидания» обоям. С помощью гвоздодера из кухни удаляем старое напольное покрытие. Теперь переходим к ремонтным работам.

Устанавливаем в кухне и примыкающей к ней ванной комнате современные трубы из полипропилена. Для работы нам необходимы фитинги и специальный сварочный аппарат. Строго перпендикулярно отрезаем трубу ножницами, после чего вставляем торец трубы и фитинг в соответствующие насадки, установленные в сварочном аппарате. Нагреваем детали, далее извлекаем трубу и фитинг и состыковываем их без вращения. Монтируем трубы к центральной водопроводной системе. С надежной полипропиленовой системой потопы нашей кухне не страшны.

На следующем этапе штукатурим стены. Шпателем наносим раствор и с помощью правила выравниваем стены. Электропроводка на кухне надежная, и прослужит еще не один десяток лет. Поэтому, оштукатуривая стены, наносим раствор на стены очень аккуратно. Оставляем сохнуть стены и переходим к полу.

Делаем новую цементную стяжку. На оштукатуренные и уже высохшие стены наносим грунтовку.

Пришло время для отделочных работ. Но для начала мы замешиваем клей, с помощью которого будем приклеивать напольную керамическую плитку. Наносим клеевой раствор на пол и ровняем его гребенчатым шпателем. Он убирает излишки клея и равномерно распределяет его по поверхности. Благодаря своей эластичности и прочному сцеплению, этот клей можно применять на деформирующихся и подверженных динамической нагрузке основаниях. Например, на лестнице. Плиточный клей можно использовать при облицовке поверхностей керамикой, керамогранитом и крупноформатной плиткой. При необходимости этим клеем можно выравнивать локальные поверхности до 20 мм.

Переходим к декорированию стен. Окрашиваем их в светло-серый цвет, используя акриловую краску на водной основе для влажных помещений. Лоток и валик – верные спутники в этой работе.

Слой за слоем наносим краску, очень тщательно растушевывая ее по всей поверхности стен, кроме тех мест, где планируется укладка облицовочной плитки.

Рабочую зону кухни – «фартук» - мы украшаем керамическим панно. Устанавливаем металлические направляющие. Проверяем с помощью нивелира, на сколько ровно они смонтированы. От угла нижнего ряда начинаем выкладывать плитку. При этом четко соблюдаем рисунок. Эта кропотливая работа требует повышенного внимания и терпения.

Плитка на «фартуке» укладывается встык, чтобы не нарушать целостность картины.

Вероятность протечки воды – волнующий вопрос каждого владельца квартиры. Чтобы избавиться от этих неприятностей, специалисты устанавливают систему защиты от протечек.

На трубы холодной и горячей воды монтируем специальные электромеханические краны. Каждый такой кран состоит из запорного шарового механизма и электропривода, который при помощи 4 винтов надежно устанавливается на него. Электропривод срабатывает от реле, установленного в монтажной коробке. К этому же реле с другой стороны присоединен датчик, реагирующий на воду. Его мы устанавливаем в районе основных водяных магистралей. Как только вода попадает на датчик, кран автоматически перекрывает воду. Так система защиты от протечек спасает квартиру от потопа.

Наша кухня имеет небольшую площадь. Поэтому решено расширить пространство с помощью большого зеркала, состоящего из нескольких частей. Для зеркала мы сделали великолепный багет из итальянской гипсовой лепнины. Сейчас эта старинная форма декорирования переживает свое второе рождение. Зеркальные полотна приклеиваем с помощью монтажного клея, который быстро сохнет и надежно закрепляет тяжелое зеркало.

Кухонный гарнитур устанавливаем, начиная с верхних шкафов. В ящике, где будет проходить газовая труба, вырезаем специальное отверстие. Устанавливаем модуль под духовой шкаф. Рядом размещаем шкаф с тремя выдвижными ящиками и секцию для посудомоечной машины. В этом прекрасном кухонном ансамбле темное обрамление «орех» подчеркивает фасад цвета нарядного «белого дуба».

Переходим к установке встраиваемой техники.

Ставим столешницу. Монтируем мойку из искусственного камня кремового цвета. Финальным аккордом является установка вытяжки с подсветкой и выбором различных видов фильтрации воздуха.

Важное событие – установка новой двери из массива сосны с покрытием «красное дерево». Дверь является сочетанием классической формы и изящной багетной рамки. Коленное стекло «регаль» безопасно и придает дизайну двери исключительную легкость.

Швы между стеной и коробом заполняем монтажной пеной. Перед использованием баллон рекомендуется встряхнуть, затем перевернуть дном вверх. Для выхода наибольшего объема пены поверхность лучше увлажнить. Но надо помнить, что она не должна быть жирной и покрытой льдом ил инеем. Через 24 часа монтажная пена полностью твердеет и создает тепло- и звукоизоляцию.

Устанавливаем современный натяжной потолок. Принцип достаточно прост. По периметру кухни под потолком крепим металлический каркас.

Растягиваем полотно, закрепляя концы специальными прищепками по углам.

Под воздействием горячей пушки нагреваем полотно, а затем специальной лопаткой вставляем в металлические профили.

Декорируем места стыков специальной лентой.

Такой потолок спасет от протечек и на долгие годы избавит хозяев от ремонта.

В рабочей зоне кухни мы устанавливаем 6 точечных светильников.

В полотне натяжного потолка делаем отверстие, в которое выводится электрика.

Монтируем декоративную часть светильника с имитацией лепнины, после чего вкручиваем лампочки.

Окно мы оформили двумя видами легких тканей. Основной тюль в постельных тонах выполнен в технике сложного ажурного плетения. Преднамеренно вешаем тюль без сборки, чтобы хорошо можно было рассмотреть прекрасный рисунок на нем.

Вторая штора сшита из прозрачной полуорганзы золотисто-болотного оттенка, что выгодно оттеняет стены и предает всему интерьеру законченный вид и воздушность.

Обеденная зона. Устанавливаем раздвижной круглый стол и кресла, выполненные из массива дуба. Люстра над круглым столом – точное подтверждение классики в выбранном стиле. Она имеет бронзовое основание, а плафоны задекорированы легким итальянским кружевом ручной работы.