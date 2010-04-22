Видео. Какие лучше использовать детские косметические средства

Шампуни, лосьоны, масла и кремы, плюс пенки, присыпки и гели. Арсенал косметических средств младенца сегодня может поспорить с разнообразием туалетного столика любой модницы.

Нынешний ассортимент детских косметических средств радует глаз разнообразием, но становится проблемой при выборе. Одни родители старательно изучают состав крема или пенки, другие – ориентируются на громкие имена производителей, третьи следуют советам друзей.

Ольга Шереметьева, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники:

Главное требование косметики – это безопасность. Не существует, наверное, ни одной фирмы-производителя, которая бы идеально подошла каждому ребенку, поэтому принцип все равно индивидуальный. Прежде чем полностью использовать серию какой-нибудь косметики, нужно сначала опробовать ее на небольшом участке кожи ребенка.

Даже если серия косметических средств не вызывает аллергии и подходит малышу по всем прочим параметрам, не стоит злоупотреблять ею. Масло, крем, молочко или лосьон – это, прежде всего, косметика ухода, а не красивое и ароматное развлечение. А грамотный уход всегда начинается с чистоты. Ребенка до 6 месяцев купают ежедневно, однако для этой процедуры лучше использовать настои трав или просто обычную воду. Мыло или шампунь, даже самые нежные и увлажняющие, пригодятся вам максимум пару раз в неделю.

Ольга Шереметьева:

Ребенок не такой грязный, как взрослый человек — немного другой состав кожи, немного по-другому она дышит, функционирует, немного по-другому работают потовые и сальные железы, поэтому каждый день в использовании мыла необходимости нет.

Пенки для купания обладают лучшими увлажняющими качествами, нежели мыло, но и в этих средствах абсолютно нет ежедневной нужды. Как и в целом арсенале лосьонов и кремов, которые используются после купания. Если у ребенка нормальная бархатистая кожа, достаточно протереть детским маслом складочки и наиболее уязвимые участки кожи.

Ольга Шереметьева:

Если же кожа ребенка сухая, шелушится, то здесь нужно использовать увлажняющую детскую линию косметики. Это может быть или крем, или масло. Маслом не стоит злоупотреблять, потому что детское масло создает на поверхности кожи ребенка защитную пленочку и иногда может приводить к нарушению функционирования потовых и сальных желез, в свою очередь, вызывая потницу.

Особое внимание стоит проявить к выбору косметики для детей с проблемной, атопической кожей. Такая кожа требует ухода по 5-6 раз в день и использования специальных косметических средств.

Ольга Шереметьева:

Там немного другой состав, еще больше внимания уделено гипоаллергенности данной продукции, например, в таких кремах часто исключен ланолин, который основан на промывных водах жиров овечьей шерсти, что часто дает аллергическую реакцию.

Актуальным остается и проверенное годами средство – присыпки. Их основная задача – удалить избыток влаги с кожи. Область применения присыпок, как правило, это те места, где возникает больше всего трения и есть риск появления опрелостей.

Ольга Шереметьева:

Сейчас появились новые детские присыпки без цинка или жидкий вид детской присыпки, где мельчайшие частицы не распыляются в воздух в виде аэрозолей и не вызывают кашель у ребенка, не вызывают аллергенный эффект именно при вдыхании воздуха, содержащего микрочастицы этой присыпки.

Кроме того, используя памперсы, не лишним будет применять специальные – барьерные кремы. Они предохранят кожу малыша от механического воздействия подгузников и от раздражения при контакте с их содержимым.

Ольга Шереметьева:

Как правило, этот крем будет содержать цинк, что помогает подсушить и защитить кожу ребенка и будет содержать провитамин B5, ускоряющий регенерацию кожи ребенка. Может содержать вытяжку окопника, которая помогает увлажнить и также будет способствовать регенерации кожи ребенка.

«Косметика» - в переводе с греческого – это средство, «имеющее силу приводить в порядок». Эту силу обрести стало очень просто, осталось научиться пользоваться ею во благо. То есть – внимательно, в меру и, конечно, с любовью к своему малышу!