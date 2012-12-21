В Стародорожском районе 13 детей, отобранных у ненадежных родителей, удалось вернуть в биологические семьи

Новости Минской области. Настоящим успехом это называют специалисты районной комиссии по делам несовершеннолетних. Родителей смогли вернуть на путь исправления. Горе-матерей вынудили посмотреть на мир трезвыми глазами, пойти работать и благоустроить жилье.

В гости к Марине Филипене комиссия райисполкома сегодня с хорошими новостями. Как можно скорее ее дети вернутся в родной дом. За месяц с того момента, когда Ангелину и Андрея забрали в приют, здесь изменилось все и в лучшую сторону. 19 ноября Марина считает своим вторым днем рождения. В тот день она закодировалась от алкогольной зависимости и начала делать все, чтобы вернуть своих детей.

Перед тем, как принять окончательное решение, специалисты инспектируют каждый уголок дома.

Главное желание Марины теперь – прижать к себе своих детей.

Марина Филипеня:

И на работе, и в больнице, ночами плачу хожу каждый день. В день по 50 раз звоню, в выходные целыми днями там сижу. Детей своих я никому не отдам.

Бабуля Анна Ивановна вся на нервах. Она сама вырастила 7 детей. Все время работала, было тяжело, но всех поставила на ноги, а тут такое.

Анна Филипеня:

Первые дни вообще не спала, не знала, как успокоиться. Только на таблетках и сидела. Чего только у меня с ней не было, придет выпившая, могла и поколотить, и за волосы, а потом извиняется, плачет, что не будет. Несколько дней не пьет – обратно может придти. Сразу, как родилась на свет – конечно, красота, загляденье!

Окончательное решение по делу Марины еще не принято. Матери нужно позаботиться о запасе дров на зиму. Между тем, каждое решение о возвращении детей в семьи проверяется не один день, потому что второго шанса быть не может: они лишаться родительских прав.

В этом году 13 детей объединились с родителями.

Антонина Дражина, заместитель начальника комиссии по делам несовершеннолетних Стародорожского райисполкома:

Очень важно своевременно принять это решение об отбирании детей. И, конечно же, это зависит от самих родителей. Если у родителя есть материнские, отцовские инстинкты, значит, он сделает все. Любое мероприятие, любые задачи ставь перед ним, и они будут выполнены. Так, как в данной ситуации.

Очередная точка маршрута комиссии – новый красивый дом на центральной деревенской улице. Сразу и не скажешь, что здесь живут ненадежные родители. Правда, теперь это уже в прошлом. Полгода назад матери вернули троих детей. Пока они учатся в спецшколе, родители готовят подарки к Новому году. Мать перестала пить и работает на 2 ставки. Откладывает деньги на путешествие к морю. Причины кардинальных перемен объясняет просто: когда хочешь вернуть детей, пойдешь на все.

Ольга Бояко:

Еще будет лето впереди, мы хотим с ними съездить и отдохнуть куда-нибудь, чтобы они получили то, чего не получали раньше.

С проблемными семьями работать сложно, но результат всегда есть, когда к проблемам подключаются и соседи, и социальные работники и правоохранители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Санкевич, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Стародорожского РУВД:

Намного лучше, когда человек ощущает, что я буду не наказывать, а направлю на предупреждение, на раннее выявление алкоголизма, бытового насилия. Лучше преступление предупредить, чем потом его раскрывать и кого-то наказывать.