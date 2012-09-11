В Могилёве проходит финал республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. Могилев принимает финалистов республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За право представлять свою область в финале боролись более полутора тысяч команд. Турнир «Кожаный мяч» - для тех, кто не занимается в специализированных школах и секциях по футболу.

За главные призы поспорят 5 лучших областных и 2 столичные команды. На протяжении четырех дней юные футболисты будут сражаться за звание лучших. По традиции победители и призеры получат ценные призы и памятные кубки. А все финалисты соревнований – сувениры от Президентского спортивного клуба.

Александр Хромылёв, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Эти соревнования — толчок к развитию детского массового футбола и толчок для развития спорта в целом. И то, с каким настроением ребята сюда приезжают, доказывает, что все мы вместе делаем нужное дело.