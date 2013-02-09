Новости Беларуси. В Бресте появился первый детский дом семейного типа. Новый двухэтажный коттедж наполнен детскими голосами. Там благодаря Александру и Людмиле Фомовым пять недавних воспитанников детского дома узнали, что такое семейное счастье и домашний уют.

Она – юрист, он – радиомеханик. По специальности. А по призванию и профессии – родители в большой семье. Александру и Людмиле Фомовым чуть больше 30. По их мнению, это тот самый возраст, когда нужно воспитывать и растить детей. Биологический ребенок у Фомовых один – четырехлетний Тихон. Но семья получилась, как мечтали, многоголосая.

Александр Фомов, родитель-воспитатель:

Я всегда хотел большую семью. Не знаю, почему у меня было такое стремление. Может быть, потому, что у моей бабушки было много детей.

Это не только очень ответственно, это еще и очень сложно. Постоянно сталкиваемся с различными трудностями, но учимся где-то на своих ошибочках.

Дом новоселов просторный и уютный. В коттедже, построенном государством, большая кухня со столовой, общий зал, 4 детских.

Сейчас к новым условиям жизни адаптируются пятеро детей-сирот: трое мальчиков и две девочки. Самая старшая – восьмиклассница Вероника. После смерти бабушки-опекуна девочка чуть было не попала в интернат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Шевчук, воспитанница детского дома семейного типа:

Они стараются, очень даже. Заботятся, готовят вкусно кушать, младших в садик заводят.

Здесь можно лучше поддерживать контакт с родными.

Брестчина по итогам 2012 года – лидер в стране по количеству усыновленных детей. А за последние пять лет в регионе на 100 приемных семей стало больше. Новая форма устройства детей (детские дома семейного типа), по мнению специалистов, – хорошая альтернатива интернатам. Причем за детьми остается статус сирот, а вместе с ним и положенные этим ребятам льготы.

Ирина Човжик, заместитель начальника управления образования Брестского облисполкома:

Процентов 60-65 возвращаются, как правило, в биологические семьи. Здесь, конечно, тоже очень сложная и серьезная работа с семьями. Ведь главное не забрать ребенка из семьи, а наладить в семье взаимоотношения, поставить на путь истинный родителей, чтобы они поняли, что они должны совершенно по-другому заниматься воспитанием детей.

Фомовы в Бресте – первые профессиональные родители. Вскоре они будут делиться опытом с другими. Так как в перспективе по соседству с коттеджем запланировано возвести еще пять домов семейного типа.