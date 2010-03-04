Ребенок с пистолетом: как игра в войнушки влияет на детей

Не беда, если ваш юный полководец держит в руках игрушечный пистолет увереннее, чем цветы. Главное, научить его, что настоящий подвиг мужчина совершает, когда позволяет себе стать безоружным. Что за мальчишка без пистолета или игрушечного автомата? Это первые атрибуты силы, мужественности и отваги. Чем разнообразнее запас вооружения, тем выше статус их обладателя среди сверстников. И не столь важно, что лук и стрелы соседствуют с пластмассовыми гранатами, зато можно отразить любое нападение – от индейцев до злобных терминаторов. Ведь это папы и дедушки наших героев играли только в «наших и немцев», теперь сюжеты и персонажи детских военных действий куда разнообразнее. Татьяна Дроздовская, заведующая детским садом:

Дети отражают то, что происходит в мире, то, что они видят по телевидению, в мультиках, кинофильмах, читают в книжках. Чаще всего это роботы, полицейские, схватки с бандитами, с хулиганами, смысл игры такой. Сейчас они в немцев, русских не играют, игры нашего детства постепенно уходят в прошлое.

Педагоги отмечают, что нынешние дети теряют навыки коллективных и ролевых игр. Малыши много времени проводят в обществе взрослых, перед экраном телевизора или у компьютера. Откуда же взяться навыкам общения и взаимопониманию с себе подобными? Так что игра в войну – в каком-то смысле даже полезное занятие. Это – подвижная игра, в которой легко выплескивается неуемная мальчишечья энергия. Кроме того, грамотная война требует решения логических задач и построения хитроумной тактики. Вот так, на детсадовском «военном совете» рождаются будущие бизнес-стратеги. Взрослым остается лишь следить за тем, чтобы детская агрессия не превратила игру в «бойцовский клуб».

Татьяна Дроздовская:

Здесь важно взрослому вовремя вмешаться и понять, чем вызвана эта агрессия. Или ребенок просто отражает то, что он видел, подражает какому-то герою, или же это выход его собственной агрессии, каких-то обид, неудовлетворенности, а, возможно, у ребенка просто не сформирована культура игры. Он не знает, как играть. В таком случае придется подсказать мальчишкам возможное развитие сюжета. Другое дело, если ребенок играет в одиночестве, выплескивая агрессию на игрушки. Жестокая война с плюшевыми зайцами требует не наказания, а самых простых вопросов.

Татьяна Дроздовская:

Какие цели преследует твой герой, за что он борется? Можно привнести каких-то новых героев, посоветоваться с ребенком или даже включиться с ним в игру - стать мудрецом или каким-то персонажем, которому требуется помощь. У ребенка начинает развиваться воображение, он начинает понимать, что добро - это тоже хорошо, что не всегда побеждает тот, кто сильнее, тот, у кого есть оружие.

Действительно, ведь не одним оружием красен настоящий рыцарь. Физическую форму и кодекс чести в ребенке отлично воспитают и многие другие игры и игрушки. Татьяна Дроздовская:

Это спортивные игры, игры с правилами. Очень хорошо активных деток приводить в спортивные клубы, секции, чтобы они занимались спортом, и у них был выход энергии. Там у них будет мотивация, они будут двигаться, развиваться не только физически, но и психически, нормальное личностное развитие этих деток тоже будет происходить. И не забывайте – мужественность, ответственность и порядочность воспитываются, прежде всего, на личном примере. А значит, самая полезная для ребенка игра – это общение с родителями.

Татьяна Дроздовская:

Я советую родителям находить побольше времени для своих детей, особенно мужчинам, потому что роль мужчины в воспитании ребенка переоценить невозможною. Именно глядя на образцы поведения в семье, его отношение к женщине, к окружающим людям и формируются качества личности настоящего мужчины.