Пропавшего в лесу 2-летнего мальчика искали более 100 человек. Тонущего ребенка спасла милиция

Новости Беларуси. В Могилевском районе успешно закончилась операция по поиску пропавшего ребенка. 2-летний малыш со своим дедушкой пошел в лес, чтобы собрать березовый сок. Пенсионер отвлекся лишь на несколько минут и упустил внука из виду. Самостоятельные поиски ни к чему не привели – пришлось обратиться за помощью к милиции.

Ребенок в одиночку бродил по лесу несколько часов, пока не вышел к реке. Именно здесь его прогулка чуть не обернулась настоящей трагедией.

Мальчика искали спасатели, милиция, лесники и дачники – более 100 человек. Ситуация осложнялась тем, что Днепр в этих местах сильно разлился. Передвигаться по подтопленному лесу было непросто.

Павел Мышковский первым увидел мальчика. Ребенок тонул в холодной воде Днепра. Майор рассказывает, что за его 14-летний стаж работы в милиции не раз принимал участие в поисках людей. Но даже он удивился, что 2-летний ребенок смог зайти так далеко.

Павел Мышковский, главный эксперт экспертно-криминалистического центра УВД Могилевского облисполкома:

Подошел и увидел круги по воде. И опять крик. Кинулся в воду, буквально метров за 15 отчетливо видел, что это ребенок.

У родителей была истерика, шок. В машине стали снимать мокрые вещи, укутали в одеяло ребенка и мать, и они поехали навстречу скорой помощи.

Сколько времени ребенок провел в холодной воде точно не известно. Из леса на скорой его сразу отвезли в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диагноз – переохлаждение.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы:

Отмечалась крайне низкая общая температура тела при поступлении – 34,6 градусов. Начаты общие лечебные мероприятия: согревание ребенка, инфузионная терапия теплыми растворами, обогрев лучистым теплом.

Сейчас 2-летний пациент находится под наблюдением врачей. Медики остерегаются осложнений на фоне переохлаждения, но жизни мальчика ничего не угрожает. Родственники до сих пор не отошли от шока.

Александр Грабарев, старший инспектор по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского облисполкома:

Отправляясь летом в лес по грибы, по ягоды, то есть на природу, обратите особое внимание на безопасность ваших детей, чтобы не случилось беды.

Такие элементарные правила поведения помогут избежать трагедии. Ежегодно в республике заложниками леса становятся около сотни человек. Среди них и дети, ответственность за которых несут в первую очередь их родители.