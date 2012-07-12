Минспорта и туризма: Как родители могли отправить детей в Болгарию без договоров и страховок!

Новости Беларуси. Около 60 белорусских детей из Могилева и Минска в сопровождении четырех взрослых отправились в Болгарию без заключения каких-либо договоров с туристической фирмой, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТа. Проблемы у отдыхающих начались после заселения в гостиницу «Айсберг», условия проживания в которой оказались далёкими от ожидаемых. Ввиду отсутствия у группы договоров с турфирмой «МастерВГтур», которая занималась оформлением виз, туристы не могут предъявить ей никаих претензий.

Инициатором поездки стала тренер одного из минских центров олимпийского резерва. Сопровождающие, как выяснилось, не знают ни стоимости тура, ни предусмотренных услуг.

Вадим Кармазин, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма:

К самой турфирме у нас немало вопросов. Но также нас удивляет, как родители могли отправить детей на отдых на свой страх и риск, не заключив никаких договоров, не предусмотрев страховки. Получается, тренер взяла детей и поехала в другую страну, а родители не знают ни условий, ни стоимости тура. Если вы куда-то летите, обязательно составляйте договор, чтобы потом можно было требовать от турфирмы реализации своих прав. Если в турфирме предлагают обойтись без договора, предложение уже должно настораживать.

Поездка белорусских детей в Болгарию не единственный случай, когда наши соотечественники наобум отправляются зарубеж. В трех из пяти жалоб по Болгарии, поступивших этим летом в Минспорта, туристы оказались в чужой стране без договоров с турфирмой. Как отмечает директор департамента по туризму Минспорта, причина подобных инцидентов – желание туристов сэкономить.

Турфирмы должны в обязательном порядке заключать договоры на оказание туристических услуг; обеспечивать качество подготовки и проведения туров и экскурсий с использованием автомобильного транспорта, особенно для учащейся молодежи, подростков и детей; строго соблюдать требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов в процессе оказания туристических услуг, напоминает Министерство спорта и туризма.