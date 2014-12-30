Лилия Ананич в рамках акции «Наши дети» поздравила с новогодними праздниками воспитанников Василишковского дома-интерната

Новости Беларуси. В настоящую новогоднюю сказку окунулись и воспитанники Василишковского дома-интерната. С новогодними и рождественскими праздниками ребят поздравила министр информации Лилия Ананич.

Костюмированное представление со сказочными героями, Дедом Морозом и снегурочкой подготовили сами воспитанники дома-интерната, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в этом учреждении воспитываются 158 детей. Здесь работают многочисленные кружки и клубы по интересам. Многие ребята учатся по обычной школьной программе, что в последствии позволит им легче интегрироваться в обществе. Именно с этой целью детям сегодня вручили специальные развивающие учебники.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Вот эти подарки которые, умные книги, развивающие книги, интерактивные книги, бумажно-бытовые товары - это кусочек такой нашей работы, но большая работа страны. Потому что акция «Наши дети» проводится в стране каждый год. И уже многие годы мы видим, насколько теплее становятся сами взрослые, которые участвуют в этой акции.