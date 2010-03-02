Как вырастить из ребенка футболиста

Ребенок, занимающийся спортом, — мечта многих родителей. Но не спешите отдавать своего малыша в популярные секции плавания или карате.

Присмотритесь: возможно, ваш ребенок любит командные спортивные игры. Тогда школа футбола — это то, что нужно!

Все родители уже давно в курсе: уроков физической культуры в школе недостаточно, чтобы ребёнок вырос здоровым и сильным. Выход — дополнительные занятия в спортивной секции. Самое главное — учесть пожелания малыша, его темперамент, таланты и физическое состояние.

Способности к футболу в юном возрасте заметить непросто, но кое-какие задатки все же видны. Сначала присмотритесь, как ребенок двигается во время игры с мячом: бежит, пиная мяч ногой, или пытается с ним работать, изменять направления движения. Если мальчик в ходе игры старается поскорей избавиться от мяча, норовя его отбить от себя подальше — этот факт не в пользу футбольного будущего. А если он мячом дорожит, старается больше общаться с ним — можно подумать о развитии футбольных навыков.

Впрочем, все таланты могут проявиться во время занятий. Так что единственным противопоказанием являются слишком юный возраст и слабое физическое состояние ребенка.

Сергей Змитрович, инструктор детско-юношеского футбольного клуба:

Обязательно нужно пройти медицинское обследование, чтобы врач, у которого наблюдается ребенок, разрешил ему заниматься в спортивной секции. Ребенок всегда выкладывается на полную, особенно когда играет в такие подвижные игры, как футбол. Поэтому очень важно, чтобы занятия спортом приносили пользу его здоровью.

Самый благоприятный возраст для начала занятий футболом — 6-8 лет. Именно в эти годы дети наиболее восприимчивы к первичным навыкам в любой деятельности. Также в это время очевидными становятся индивидуальные особенности ребенка: подвижный он или медлительный, внимательный или рассеянный, старательный или ленивый. Впрочем, редкий ребенок усидит на месте, завидев мяч. Столько азарта, самоотдачи, напора и искренней детской радости редко в какой игре увидишь.

Кроме того, спортивные методисты отмечают, что футбол лучше, чем какой-либо другой вид спорта, развивает координацию и точность движений ребенка, хорошо формирует моторику. Причем это касается не только мальчиков, но и девочек.

И самое главное преимущество футбола, конечно, в том, что это командная игра.

Сергей Змитрович, инструктор детско-юношеского футбольного клуба:

У нас есть самая большая команда, состоящая из 11 человек. Дети должны учиться взаимодействовать с максимальным количеством игроков.

Игра в команде позволит ребенку найти себя в новой компании. А это новые друзья и интересно проведенное время. Для детей участие важнее победы. Они учатся новому с пользой для собственного здоровья, доказывают свою силу в честной спортивной борьбе.

Как и в любом другом занятии, у ребёнка должна быть цель. А если она подкреплена талантом, то детский футбольный клуб – это первый правильный шаг. И пусть малыш тренируется с хорошим настроением. В дальнейшем, если ребенок будет действительно ярким игроком, он обязательно окажется в более серьезной команде.

Сергей Змитрович, инструктор детско-юношеского футбольного клуба:

Даже если этого не произойдет, привычка быть активным пригодится ему в жизни. А если он умеет еще и быть активным в команде — то это совсем здорово!

Кстати, часто, отдав ребенка в школу, родители успокаиваются, думая, что теперь за их чадом присмотрит тренер. И перестают активно участвовать в спортивной жизни малыша. Если же ваш ребенок действительно влюбился в футбол, полюбите и вы эту игру. Организовывайте семейные матчи. Следите за занятиями в футбольном клубе. Тогда успехи ребенка будут ярче, а победы — чаще.