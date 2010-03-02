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Как вырастить из ребенка футболиста

02 марта 2010 10:03
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Ребенок, занимающийся спортом, — мечта многих родителей. Но не спешите отдавать своего малыша в популярные секции плавания или карате.

Присмотритесь: возможно, ваш ребенок любит командные спортивные игры. Тогда школа футбола — это то, что нужно!

Фото. Как вырастить из ребенка футболиста

Фото. Как вырастить из ребенка футболиста

Все родители уже давно в курсе: уроков физической культуры в школе недостаточно, чтобы ребёнок вырос здоровым и сильным. Выход — дополнительные занятия в спортивной секции. Самое главное — учесть пожелания малыша, его темперамент, таланты и физическое состояние.

Способности к футболу в юном возрасте заметить непросто, но кое-какие задатки все же видны. Сначала присмотритесь, как ребенок двигается во время игры с мячом: бежит, пиная мяч ногой, или пытается с ним работать, изменять направления движения. Если мальчик в ходе игры старается поскорей избавиться от мяча, норовя его отбить от себя подальше — этот факт не в пользу футбольного будущего. А если он  мячом дорожит, старается больше общаться с ним — можно подумать о развитии футбольных навыков.

Фото. Как вырастить из ребенка футболиста

Фото. Как вырастить из ребенка футболиста

Впрочем, все таланты могут проявиться во время занятий. Так что единственным противопоказанием являются слишком юный возраст и слабое физическое состояние ребенка.

Сергей Змитрович, инструктор детско-юношеского футбольного клуба:
Обязательно нужно пройти медицинское обследование, чтобы врач, у которого наблюдается ребенок, разрешил ему заниматься в спортивной секции. Ребенок всегда выкладывается на полную, особенно когда играет в такие подвижные игры, как футбол. Поэтому очень важно, чтобы занятия спортом приносили пользу его здоровью.

Сергей Змитрович, инструктор детско-юношеского футбольного клуба

Самый благоприятный возраст для начала занятий футболом — 6-8 лет. Именно в эти годы дети наиболее восприимчивы к первичным навыкам в любой деятельности. Также в это время очевидными становятся индивидуальные особенности ребенка: подвижный он или медлительный, внимательный или рассеянный, старательный или ленивый. Впрочем, редкий ребенок усидит на месте, завидев мяч. Столько азарта, самоотдачи, напора и искренней детской радости редко в какой игре увидишь.

Фото. Как вырастить из ребенка футболиста

Фото. Как вырастить из ребенка футболиста

Фото. Как вырастить из ребенка футболиста

Фото. Как вырастить из ребенка футболиста

Фото. Как вырастить из ребенка футболиста

Кроме того, спортивные методисты отмечают, что футбол лучше, чем какой-либо другой вид спорта, развивает координацию и точность движений ребенка, хорошо формирует моторику. Причем это касается не только мальчиков, но и девочек.

И самое главное преимущество футбола, конечно, в том, что это командная игра.

Сергей Змитрович, инструктор детско-юношеского футбольного клуба:
У нас есть самая большая команда, состоящая из 11 человек. Дети должны учиться взаимодействовать с максимальным количеством игроков.

Игра в команде позволит ребенку найти себя в новой компании. А это новые друзья и интересно проведенное время.  Для детей участие важнее победы. Они учатся новому с пользой для собственного здоровья, доказывают свою силу в честной спортивной борьбе.

Как и в любом другом занятии, у ребёнка должна быть цель. А если она подкреплена талантом, то детский футбольный клуб – это первый правильный шаг. И пусть малыш тренируется с хорошим настроением. В дальнейшем, если ребенок  будет действительно ярким игроком, он обязательно окажется в более серьезной команде.

Сергей Змитрович, инструктор детско-юношеского футбольного клуба:
Даже если этого не произойдет, привычка быть активным пригодится ему в жизни. А если он умеет еще и быть активным в команде — то это совсем здорово!

Кстати, часто, отдав ребенка в школу, родители успокаиваются, думая, что теперь за их чадом присмотрит тренер. И перестают активно участвовать в спортивной жизни малыша. Если же ваш ребенок действительно влюбился в футбол, полюбите и вы эту игру. Организовывайте семейные матчи. Следите за занятиями в футбольном клубе.  Тогда успехи ребенка будут ярче, а победы — чаще.

# Дети

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