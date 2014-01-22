Галина Родионова (главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации) рассказала, как вести себя с ребенком, с которым случилась беда

Коллектив Республиканской детской больницы медицинской реабилитации 9 января был удостоен награды «За духовное возрождение». Галина Родионова, главный врач больницы, - в гостях у программы «Утро» на СТВ.

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:

Я занимаюсь в своей жизни любимым делом, лечение детей — это моя профессия. Просто делаешь свое дело, стараешься делать его качественно. Я сама прекрасно понимаю, что один — в поле не воин. Люди, которые стоят рядом с тобой, они прекрасно понимают цели и задачи нашего учреждения, потому что мы занимаемся лечением тяжело больных детей Беларуси.

Когда случилась какая-то беда, как нужно вести себя с ребенком? Жалеть или, может быть, строгость включать?

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:

Бывает, случилась такая беда в семье и ребенка настолько начинают оберегать, что ему не разрешают самостоятельно делать простые вещи, элементарные. Это неправильно! Мы наоборот говорим: ты такой как все, а, может, даже и лучше. Давай объединим наши усилия и у нас все получится.

У нас в коридорах есть такие поручни. И иногда ребенок поступает и он плохо ходит, эти поручни являются для него подспорьем.

Я вот иногда прохожу, идет ребенок, который держится за поручень, а рядом с ним тот, который все умеет делать, и он подает руку помощи. То есть не просто мы, персонал, делаем все для того, чтобы ребенку было лучше, а его, может быть, друг, тот человек, с которым он познакомился.

Мы говорим: «Иди вперед, побеждай свои болезни, а мы тебе обязательно поможем и научим, как это делать, потому что в жизни надо быть победителем!».

Как Вы справляетесь с каким-то негативом, с чужой бедой, чтобы дальше идти на помощь?

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:

Каждый врач ставит перед собой цель. Например, получить категорию. И это правильно. Но кроме профессионального качества есть и другие ценности — человеческие, в которых не в меньшей степени нуждаются наши пациенты — это милосердие, доброта, душевная щедрость. А как без этого? Когда говорят: «Поговорил с врачом — и легче стало». От этого ведь никуда не уйдешь.

К нам ведь приезжают дети без родителей, дети маленькие. И на это время мы должны быть просто достойной заменой мамы, которой рядышком нет, бабушки, которая пожалеет. Это тоже очень важно.

Мне кажется, вот эти моменты в реабилитации нужно брать на вооружение, потому что реабилитация сама по себе - это возращение к жизни, надежда на выздоровление, причем, я Вам рассказываю о тех заболеваниях, которые часто являются причиной инвалидности у детей. Ведь вылечить всех невозможно. Но надо сделать так, чтобы даже с такой проблемой, пусть даже с инвалидностью у детей, нужно получить качественную жизнь и для этого очень много делается.

За все время Вашей работы произошли какие-то изменения, может быть, поменялись взгляды, мысли?

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:

Я хочу сказать, что вообще для того, чтобы что-то сделать хорошее, современное, на хорошем уровне, для этого нужно время. Я хочу отметить, какие перемены вообще произошли в здравоохранении за это время. Мы говорим о таких вещах, о которых, наверное, лет двадцать назад, мы просто не мечтали. На сегодняшний день мы занимаемся реабилитацией онкологически больных детей, детей с заболеваниями почек, неврологической системы.

Благодаря диагностике, благодаря своевременному лечению детей, я честно могу говорить об успехах, которые есть в нашей отрасли. И это очень достойно для нашей страны.

Есть специальное отделение для родителей?

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:

Есть отдельная категория пациентов, которые к нам поступают на реабилитацию в сопровождении взрослого — это маленькие дети до 5 лет.

Реабилитация это не только какие-то сложнейшие медицинские аппараты, на которых детей учат ходить, учат как-то существовать и жить дальше. Творчество имеет не последнее место в реабилитации. В больнице есть удивительные кабинеты, которые помогают детям вернуться к жизни.