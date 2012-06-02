Детский турнир по гимнастике «Кубок Маугли» в минском Дворце спорта

Новости Беларуси. В минском Дворце спорта прошел традиционный «Кубок Маугли» – фестиваль по гимнастике для детей и их родителей. В этом спортивном празднике приняли участие как совсем маленькие двух-трехлетние малыши, так и ребята постарше. Цель мероприятия – раскрыть способности и потенциал малышей в самом раннем возрасте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для тренеров «Кубок Маугли» – возможность выявить наиболее талантливых детей, которые в будущем, возможно, свяжут свою жизнь с большим спортом.

На протяжении одного дня участники в возрасте от 2 до 9 лет продемонстрировали зрителям шесть десятков самых разнообразных номеров в упражнениях на ковре, с предметами и без. Как всегда, наибольших аплодисментов удостоились самые юные участники, выступавшие вместе с родителями в возрастной группе «Воробушки». Без призов и подарков не ушел никто.

Иван Михалкович, тренер клуба «Маугли»:

Для кого-то это, может быть, в будущем спорт высших достижений. Это даже приветствуется. Но, в первую очередь, это всестороннее развитие ребенка. Физическое развитие совместно с образовательным моментом, потому что детки приучаются к эстетике, постоянным занятиям спортом, хорошему поведению. Это всестороннее развитие ребенка.