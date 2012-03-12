Детские ходунки: для какого возраста предназначены, плюсы и минусы в использовании

Металлическая рама на колесиках, сиденье и пластмассовая столешница. Предполагается, что эта конструкция должна помочь ребенку сделать первые шаги и открыть новые возможности в освоении окружающего пространства.

Моделей ходунков существует много, но все они достаточно схожи. Поэтому главным критерием выбора становится безопасность. Устойчивость обеспечат рамы прямоугольной или квадратной формы и как можно большее количество колесиков. Все механизмы и регуляторы должны быть скрыты пластиковыми панелями без острых углов. У сиденья проверяем жесткость спинки. А теперь – еще раз задумайтесь: так ли необходимо это устройство вашему ребенку?

Ольга Шереметьева, заведующая отделением детской поликлиники:

В большей степени ходунки помогают освободить родителям время для своих домашних дел. В обучении ходьбе ходунки большую роль не играют.

Надо заметить, что сажать ребенка в ходунки надо только после того, как он научился хорошо самостоятельно сидеть, стоять и делать первые шаги у опоры.

То есть, ходунки – это, скорее, игрушка, а не тренажер. Если ребенок еще не сделал ни одного самостоятельного шага, он будет просто провисать в этой яркой конструкции, отталкиваясь ножками от пола. Кстати, такое касание должно быть полным: передвижение «на цыпочках» грозит испортить будущую походку и привести к деформации стопы. Кроме того, передвижение в ходунках почти всегда заставляет малыша пропустить в своем развитии этап ползания, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Шереметьева, заведующая отделением детской поликлиники:

Этап ползания очень важен для ребенка, так как он учится лучше ориентироваться в пространстве, осознает понятия вперед-назад, ближе-дальше. И, кроме того, учится одновременно, но разнопланово двигать руками и ногами.

Передвижение с помощью ходунков – когда всегда есть опора – также не учит ребенка координации движения при ходьбе и способности группироваться при неизбежных поначалу падениях.

Ольга Шереметьева, заведующая отделением детской поликлиники:

Кроме того, раннее высаживание и долгое пребывание в ходунках может повлечь за собой неоправданную нагрузку на позвоночник.

Рамка ходунков не учит ребенка бояться препятствий. Поэтому при самостоятельной ходьбе он может часто натыкать на какие-то препятствия, и для такого малыша ходьба может стать более травматичной.

Итак, использовать ходунки раньше, чем ребенку исполнится полгода, нельзя. А уже к возрасту 8-9 месяцев малыш начнет делать попытки самостоятельно стоять или даже передвигаться вдоль опоры. Так что решайте сами – нужна ли такая громоздкая игрушка для использования в течение всего пары месяцев? Уверяем: без нее малыш в своем развитии абсолютно ничего не потеряет.