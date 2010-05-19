Дети в детских домах нуждаются в практическом объяснении понятия «семья»

Завтраки в теплом семейном кругу, любовь и поддержка родных людей – мы считаем все это обычным укладом жизни. Однако то, что для большинства из нас является ежедневным фоном, для некоторых становится заветной мечтой. Чтобы осуществить ее, детский дом №7 города Минска открывает свои двери для неравнодушных сердец.

Алла Лозовская, зам. директора по воспитательной работе детского дома № 7 г. Минска:

Вы никогда не задумывались, почему сочетание «детский дом» ни у кого не вызывает радости, кажется, два таких замечательных слова. Потому что в этом доме не хватает одной составляющей – родителей.

О том, как живут дети, оставшиеся без родительской опеки, мы можем судить только по кинофильмам и редким телерепортажам. Что неудивительно – детские дома живут своей обособленной жизнью и к каждому входящему в нее относятся с осторожностью. Однако всегда с радостью и огромной надеждой встречают тех, кто желает подарить хотя бы немного тепла детям.

Именно поэтому минский детский дом № 7 ежегодно, с первыми теплыми лучами солнца, открывает настежь свои двери всем, кто имеет неравнодушное сердце. В этом году день открытых дверей, или акция под названием «Подари солнце детям», состоялась 24 апреля.

Алла Лозовская, зам. директора по воспитательной работе детского дома № 7 г. Минска:

Мы всегда ждем, готовимся к этой акции. Особенно этого ждут дети, потому что те ребята, которые выросли у нас в детском доме, уже понимают смысл этой акции. Они понимают, что в этот день мы приглашаем людей в гости не просто так, показать концерт. Мы предлагаем людям обратить особое внимание на детей, которые особенно нуждаются в их любви и ласки.

Здесь ждут всех. Как говорят воспитатели, этот весенний день может изменить не только судьбу детей, но и того, кто придет к ним в гости. И совсем необязательно иметь твердое намерение усыновить ребенка.

Если вы не готовы к такому серьезному шагу, как усыновление, но имеете возможность и желание помогать ребенку, предложите ему «гостевую» семью. Как бы странно ни звучал этот термин, вариант, когда детей приглашают в свой дом на выходные дни, в праздники или на время каникул – тоже приносит огромную радость и неоценимую пользу.

Алла Лозовская, зам. директора по воспитательной работе детского дома № 7 г. Минска:

Для того, чтобы взять детей на выходные, праздники, на лето, нужно подойти к нам, побеседовать и мы подскажем, куда обратиться. И буквально через неделю этот ребенок может попасть в вашу семью.

В день открытых дверей в детском доме будут работать специалисты социально-педагогической службы, психологи и опытные воспитатели. Они дадут подробную консультацию по всем вопросам, связанным и с приемной семьей, и с гостевой, и по вопросам усыновления.

Алла Лозовская, зам. директора по воспитательной работе детского дома № 7 г. Минска:

В обществе бытует такое мнение, мы уже убедились, что это очень сложный процесс. Для граждан Беларуси – это вовсе не сложно, процесс усыновление может занять буквально несколько месяцев.

В этом доме жизнь детей стараются приблизить к семейной. Каждая группа из нескольких ребятишек имеет свое помещение, которое здесь называют «квартирой». В ней – несколько комнат, рассчитанных на два человека. Просторный холл, он же – игровая и гостиная. Кухня, где в любое время, а не по расписанию, можно устроить чайные посиделки. Здесь же девочки получают первые уроки кулинарного искусства.

Вообще, умение жить самостоятельно – наверное, главный навык, который стараются привить воспитатели этим детям. И пока девчонки утюжат кукольную одежду, но спустя недолгое время так же ловко справятся и с настоящими, взрослыми делами. Сложнее освоить искусство взрослого общения.

Алла Лозовская, зам. директора по воспитательной работе детского дома № 7 г. Минска:

Им не хватает семейного окружения. Только там они понимают, какие отношения в семье, кто такие соседи, именно эта маленькая сеть и поддерживает ребенка в жизни. Есть слово социализация, которая очень подходит для этого процесса. Иначе он потом не сможет создать свою собственную семью.

Родные люди, семейная теплота и любовь – самое дорогое, что может быть у человека. Подарить маленькому человечку это ослепительно солнечное счастье не так сложно, как кажется. Надо лишь сделать один шаг навстречу.