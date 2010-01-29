Дети начинают с любви к родителям. Взрослея, они пускаются их судить...

«Иногда они их прощают», - заметил Оскар Уайльд. «А родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые они сами им и привили», - это замечание принадлежит Фридриху Шиллеру. Отношения отцов и детей – это излюбленные сюжеты литературы и классика психологии.

Родителей не выбирают. Но, кажется, многие и не против этого закона жизни. Более того, для них и родительская воля – как закон. Вот, к примеру, композитор и продюсер Евгений Олейник когда-то пошел по указанному родителями пути и сегодня об этом ничуть не жалеет.

Евгений Олейник, композитор, продюсер:

– Вся семья у нас очень музыкальная. Двоюродный дядя дедушки - великий Иван Козловский, мама играла на баяне. Никогда не возникало претензий к тому, что я выбрал, с точки зрения многих родителей, такую невыгодную профессию музыканта. Но всегда была постановка вопроса - либо ты занимаешься серьезно, либо не занимаешься вообще. Готовили меня к тому, что профессия должна быть трудом, а не развлечением.

Под этим лозунгом Евгений и бросился в музыку с головой. Окончил музыкальную школу, занялся самообразованием, начал создавать собственные аранжировки и писать песни.

Евгений Олейник:

– Всегда хотелось стать самостоятельным, и мне казалось, что я им стал довольно рано, потому что в девятнадцать лет я уже уехал за границу работать руководителем музыкального коллектива.

У актера же Максима Пониматченко потребность в самостоятельности возникла еще раньше. Родители проявили завидное понимание.

Максим Пониматченко, актер:

– Когда первый раз захотелось пойти, наверное, тогда захотелось стать самостоятельным, а так это было уже, наверное, в осознанном возрасте, потребность такая стала возникать в университете, хотелось пойти на свои хлеба, не все сразу получалось, но так вот, я самостоятельный человек.

А бывает, что сама судьба заставляет быстро повзрослеть. Так произошло с певицей Ольгой Змурщик после поступления в минский ВУЗ и переезда из родного города. Но родителей ей покидать не хотелось. Тем более что их щедрость и любовь к дочери никогда не знала границ.

Ольга Змурщик, певица:

– В детстве мне везло только потому, что мне уже тогда покупали песни. Это для меня было поощрением. Мама всегда говорила: «Да, дочка, ты у нас золотая». Меня поощряли, мои родители очень добрые, им никогда не жалко для меня ничего. Последнее отдадут.

Родительские поощрения – самые бесценные. И память трогательно хранит воспоминания о тех подарках, которые были сделаны мамами и папами даже много лет назад.

Максим Пониматченко:

– Помните, пончики продавались где-то. Не знаю, как мама умудрялась, но она очень часто приносила именно их для нас с братом, это было что-то...

Евгений Олейник:

– Помню, мама купила компьютер. Были тогда еще такие компьютеры с магнитофоном. Вставляешь кассетку, и он так пищит, долго-долго. В конце выдают ошибку о загрузке, перематываешь карандашиком кассетку, вот такой компьютер был. Синтезатор первый свой помню. Это такая маленькая игрушка. Сейчас они продаются на рынках в товарах для детей с малюсенькими клавишами. Но мне казалось в то время, что это писк профессионализма. Я из него какие-то такие звуки выжимал.

А сегодня уже повзрослевшие дети в знак благодарности одаривают своих родителей. Максим Пониматченко, кстати, приобрел эту хорошую привычку еще в школьном возрасте.

Максим Пониматченко:

– Помню, мы первое с братом собирали. Как-то увидели в магазине очень красивое панно, которое вешается на стену. И я тогда понял, что оно такое художественное, очень похоже на маму. Мы долго собирали. Сдавали бутылки, там длинные очереди все время…Чтобы потом ей сделать такой подарок.

Родительская любовь – пропитывает всю нашу жизнь. Родительская забота навсегда остается в нашем сердце. И поэтому все без исключения, даже самые звездные дети готовы повторять:

– Родители для меня – это всё!