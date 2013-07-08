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33 двойни с начала года родились в 6-й минской больнице

08 июля 2013 18:07
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Новости Беларуси. Счастливый рекорд. Тридцать три двойни родились с начала года только в 6-й минской больнице.  Причем, в будни малышей появляется на свет больше, чем в выходные.

Всего же в столице ежедневно рождается около 65-ти маленьких минчан. И каждый десятый из них — настоящий богатырь — с весом более 4-х килограммов.

Медики отмечают, что такая тенденция прослеживается уже не первый год: современные мамы стали лучше питаться и больше отдыхать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Дети # Дети и родители

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