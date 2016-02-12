Выпавший снег стал причиной нескольких смертельных аварий в Беларуси в течение суток

Новости Беларуси. Череда смертельных ДТП в Беларуси за сутки. В Минском районе один человек погиб и 10 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия возле деревни Боровляны. Погибший – известный российский тренер по вольной борьбе Валерий Керемясов. Еще две аварии со смертельным исходом произошли в Витебской области и под Гомелем. По предварительным данным, причиной всех ДТП стали сложные погодные условия.

Трасса Минск – Витебск. Именно здесь на 15-м километре пассажирскую маршруту с гродненскими номерами (она двигалась в направлении столицы) и вынесло на встречку. Яркий свет фар, лобовое столкновение с легковушкой. Удар был настолько сильным, что маршруткус отбросило в ехавшую фуру.

К слову, водитель фуры с места происшествия (а ДТП произошло около 9 вечера прошлого дня) так и не уезжал. От госпитализации водитель отказался.

Водитель:

Сидим, ночь не спали. Глаз не смыкали, ждем, пока Следственный комитет приедет. Насмотрелись целую ночь. Кошмар.

Тот кошмар еще долго будет в памяти 10 пострадавших, всем им оказана медицинская помощь еще вечером. Восемь из них с травмами различной степени тяжести (в основном это переломы и рваные раны) госпитализированы в Минскую областную больницу. Это жители разных регионов Беларуси: Витебск, Гродно, Минск и область.

Самому младшему пострадавшему 15 лет. Это девушка, она находилась в салоне легковушки. Тяжелых патологий у нее не обнаружено, ее уже отпустили домой к родителям.

Андрей Королько, главный врач УХ «Минская городская клиническая больница»:

В реанимации находится водитель маршрутки и одна из пассажирок. Их состояние с улучшениями. Госпитализированы два в отделение травматологии, два – в отделение нейрохирургии.

Без жертв в этой страшной тройной аварии не обошлось. Мужчина, сидевший на переднем сидении маршрутки, погиб на месте. Его личность уже установлена. Это известный российский тренер из Якутии, чемпион России по вольной борьбе Валерий Керемясов. В Минске он тренировал бойца сборной Беларуси к старту на 46-й Международный турнир на призы Александра Медведя. Он же готовил Владислава Андреева и на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Причины аварии под Минском сейчас выясняются. На месте происшествия сотрудники Следственного комитета проводят уже повторный осмотр.

Татьяна Белоног, инспектор управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

Назначен ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы и свидетели, проводится ряд мероприятий.

Еще одно ДТП произошло под Гомелем. В аварии погибли два человека, еще двое, в том числе ребенок, госпитализированы.

А это кадры уже с третьего крупного ДТП. И здесь два человека погибло, пятеро в больнице. И снова встречка и лобовое столкновение. На сей раз в Лепеле. Газель местного лесхоза влетела в грузовой фургон.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, ко всем авариям привели сложные погодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Выпал мокрый снег, и, возможно, водители не учитывают эти факторы. Большинство ДТП – это лобовые столкновения, когда водители совершают слепые обгоны, не убедившись в безопасности. Кроме этого должна быть безопасная скорость, а не максимально допустимая на данном участке дороги, чтобы можно было среагировать на какую-либо опасность