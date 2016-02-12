Маршрутка, грузовик и легковушка столкнулись под Минском: 1 человек погиб, 10 ранены

Новости Беларуси. Череда смертельных ДТП в Беларуси за сутки. В Минском районе один человек погиб и 10 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия возле деревни Боровляны. Погибший – известный российский тренер по вольной борьбе Валерий Керемясов. Еще две аварии со смертельным исходом произошли в Витебской области и под Гомелем. По предварительным данным, причиной всех ДТП стали сложные погодные условия.

Трасса Минск – Витебск. Именно здесь на 15-м километре пассажирскую маршрутку с гродненскими номерами (она двигалась в направлении столицы) и вынесло на встречку. Яркий свет фар, лобовое столкновение с легковушкой. Удар был настолько сильным, что маршрутку отбросило в ехавшую фуру.

Один человек (пассажир маршрутки, мужчина, сидевший на переднем сиденье) погиб на месте. Его личность уже установлена. Это заслуженный тренер Якутии Валерий Керемясов. Он приехал в Беларусь, чтобы подготовить своих спортсменов к участию в чемпионате по вольной борьбе на призы Александра Медведя.

На место происшествия сразу выехала скорая, ГАИ, Следственный комитет. Всем пострадавшим, а это 10 человек, оказана медицинская помощь. Восемь из них были госпитализированы в Минскую областную больницу с травмами различной степени тяжести. Двое до сих пор находятся в реанимации.

Андрей Королько, главный врач УХ «Минская городская клиническая больница»:

В реанимации находится водитель маршрутки и одна из пассажирок. Их состояние с улучшениями. Госпитализированы два в отделение травматологии, два – в отделение нейрохирургии, четырем пациентам была оказана амбулаторная помощь и они для дальнейшего лечения направлены по месту жительства.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Татьяна Белоног, инспектор управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

Оперативной группой проведен осмотр места происшествия. В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы и свидетели, проводится ряд мероприятий.

И уже 12 февраля в Лепеле в районе семи утра еще одна авария со смертельным исходом. Автомобиль местного лесхоза, выехав на встречку, врезался в грузовик с молоком. Двое погибли на месте, семеро госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.