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В Витебске легковушка въехала в подземный переход

30 августа 2013 14:33
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Новости Беларуси. Припарковалась... В Витебске этой ночью произошла необычная авария – легковушка въехала в подземный переход. Судя по всему, скорость, с которой двигалась машина, была совсем не маленькой.

По словам очевидцев, девушка сначала метров 20 тормозила, потом заскочила на бордюр, проехала юзом по газону и уже после этого влетела в переход. К счастью, в этот момент там не было людей, поэтому никто не пострадал. А вот машине досталось изрядно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Витебске

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