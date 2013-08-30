В Витебске легковушка въехала в подземный переход

Новости Беларуси. Припарковалась... В Витебске этой ночью произошла необычная авария – легковушка въехала в подземный переход. Судя по всему, скорость, с которой двигалась машина, была совсем не маленькой.

По словам очевидцев, девушка сначала метров 20 тормозила, потом заскочила на бордюр, проехала юзом по газону и уже после этого влетела в переход. К счастью, в этот момент там не было людей, поэтому никто не пострадал. А вот машине досталось изрядно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.