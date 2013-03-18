В Витебске изъяли 8,5 тонн стеклоомывателя, содержание метанола в котором превышено в 500 раз

Новости Беларуси. В Витебске предотвратили продажу ядовитой «незамерзайки». Изъято 8,5 тонн опасного для здоровья стеклоомывателя. Содержание метанола в нём было превышено почти в 500 раз – таким образом недобросовестные предприниматели из России максимально удешевляли производство. Как застраховаться от опасных подделок?

Российский стеклоомыватель попал на прилавки витебских АЗС в самый пик зимнего сезона. Из 2 тысяч «незамерзаек» 300 успели разойтись, как горячие пирожки, остальное конфисковали из-за отсутствия акцизных марок. Оказалось, этот ходовой в мороз товар продавать вообще нельзя. Внутри бутылки – настоящая отрава.

Ольга Гатило, судья Хозяйственного суда Витебской области:

Исследование показало, что содержание метанола в 497 раз превышает предельно допустимую норму, фактически, жидкость является ядом.

Жидкость на основе метанола во многих странах запрещена. Однако в России подпольные фирмы используют его сплошь и рядом. Ведь такой омыватель в разы дешевле. На низкую закупочную цену, вероятно, клюнуло и витебское предприятие. Перед продажей никаких экспертиз такой товар не проходит. Достаточно иметь сертификаты соответствия от изготовителя. А они могут быть липовыми, как в данном случае.

Ирина Кудрявцева, инспектор Управления Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля по Витебской области:

У нас действует зона Таможенного союза, и их документы и наши документы, по сути, легитимны на территории города Витебска в частности, поэтому здесь, конечно, уже вопросы к тому субъекту, который непосредственно принимал участие в изготовлении этой жидкости.

Определить на глаз, насколько качественный омыватель попадет в ваш автомобиль, практически невозможно. Так, на этикетках конфискованной партии так же было написано «не содержит метанола». Еще один вариант – проверить по запаху. Специалисты говорят, что метанол пахнет сладковато, а вот безопасный омыватель – наоборот, слегка отдает ацетоном. В конце концов, если «незамерзайка» все-таки замерзнет на морозе, это еще не худший сценарий. Контрафактная жидкость может грозить проблемами со здоровьем.

В изъятой в Витебске партии метанола в 500 раз больше нормы. От отравления аналогичной жидкостью в Свердловской области в январе скончался мужчина. Случай единичный. Но, по мнению медиков, без последствий использование ядовитой «незамерзайки» не обойдется.

Александр Дыбаль, заведующий токсикологическим отделением Витебской областной клинической больницы:

Вдыхание паров, которые попадают в салон автомобиля, будут являться токсическими, тем более, при таких концентрациях.

При этом далеко не все водители при покупке стеклоомывателя обращают внимание хотя бы на производителя. Но те, кто столкнулся с подделкой, больше доверяют белорусскому.

Предприятие, реализовывавшее некачественный стеклоомыватель, поплатилось штрафом. 8,5 тонн опасной жидкости более чем на 50 миллионов рублей конфисковали. В ближайшее время ее утилизируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.