В Москве пьяный водитель протаранил остановку. Погибли семь школьников

Новости России. Семеро подростков – три парня и четыре девушки – погибли в результате аварии на западе Москвы.

По предварительным данным, виновником происшествия стал 30-летний водитель Toyota, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина двигалась со скоростью около 200 км/час. Водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части на остановку транспорта. Автомобиль ещё на 20 метров протащил остановку вдоль дороги.

Александр Самошкин, начальник отдела главного следственного управления ГУ МВД по Москве:

Не справившись с управлением, водитель врезался в остановку, на которой стояло 10 человек. Остановка смялась, упала. Травмы, которые нанесла машина семерым прохожим, оказались несовместимы с жизнью. Семеро человек погибли на месте. Водитель Toyota был задержан на месте и доставлен в местную больницу, где он находится под присмотром сотрудников правоохранительных органов.

Виновника аварии доставили в больницу с рваными ранами и сотрясением мозга. Возбуждено уголовное дело по Ч.5 ст.264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Кроме семи человек, погибших в результате ДТП, тяжёлые травмы получили еще трое.