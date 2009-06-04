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В Могилёве на реке Днепр моторная лодка столкнулась с катером (ФОТО+ВИДЕО)

04 июня 2009 18:29
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Авария случилась ночью. Грузовое плавсредство повреждено, моторка затонула. А самих любители водных прогулок пришлось спасать речникам.

Подобных случаев не припоминают даже бывалые речные волки с 15-летним стажем. Бывает, на Днепре суда садятся  на мель. Но чтобы моторная лодка наскочила на баржу с песком – такого ещё не было. Маломерное судёнышко и теплоход не разминулись в городской черте, аккурат под этим мостом.

Если бы не громкий грохот после столкновения, речники даже и  не заметили бы моторку. Слишком уж несоизмеримы размеры лодки и баржи. По земным меркам это то же самое, как если бы скутер врезался в самосвал.

Из-за острова на стрежень на моторке вышли два парня. Причем на простор речной волны их потянуло после распития спиртного. Уже ближе к полуночи.

Последствия  ночной прогулки для  Владимира   - сломанные ключица и нос, сотрясение мозга. Его друг, управлявший плавсредством, отделался лёгкими синяками. Но заплатит  штраф  за повреждение баржи. Когда гребной винт отключили, речное судно течением ударило об опору моста.

Транспортная прокуратура к речному судоходству претензий не имеет. Правил водного движения те не нарушали. А вот к владельцу моторной лодки, кстати, затонувшей, вопросов масса.

После случившегося моторок на Днепре почти нет. Любителей водного экстрима  эта авария   заставила всерьез задуматься.  Да и контроль за правилами движения на воде теперь ужесточится.

моторная лодка столкнулась с катером

моторная лодка столкнулась с катером

моторная лодка столкнулась с катером

моторная лодка столкнулась с катером
# Аварии # авто

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