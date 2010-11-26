Прямой эфир

В Минске на улице Казинца водитель, выпивший бутылку вина, задавил пешехода на пешеходном переходе

26 ноября 2010 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Во время объяснений водитель расплакался и заявил: «Лучше бы меня посадили».

Пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина только ступил на проезжую часть, как его сбил автомобиль марки Peugeot 405. Водитель признал, что выпил за час до аварии бутылку вина (на медосвидетельствовании выяснилось, что в его крови 2,95 промилле алкоголя). Он направлялся в Колядичи через город, потому что «на кольцевой пробки».

Пешеход скончался на месте происшествия. Пьяный водитель и пассажиры автомобиля оттащили мужчину к скамейке на остановке общественного транспорта. Будет возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

В Минске на улице Казинца задавили пешехода на пешеходном переходе

В Минске на улице Казинца задавили пешехода на пешеходном переходе

# Аварии # авто # Фотофакт # Сбили пешехода на пешеходном переходе

Другие новости рубрики

Все новости
26 ноября 2010 08:44

На дороге Барановичи - Полонка столкнулись грузовой МАЗ и Volkswagen Passat – мать водителя умерла

25 ноября 2010 17:02

В Омской области рухнул вертолет Ми-8

25 ноября 2010 15:15

Mercedes S-класса врезался в столб на Кальварийской – женщину зажало в салоне, муж сбежал