В Минске на улице Казинца водитель, выпивший бутылку вина, задавил пешехода на пешеходном переходе

Во время объяснений водитель расплакался и заявил: «Лучше бы меня посадили».

Пешеход пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина только ступил на проезжую часть, как его сбил автомобиль марки Peugeot 405. Водитель признал, что выпил за час до аварии бутылку вина (на медосвидетельствовании выяснилось, что в его крови 2,95 промилле алкоголя). Он направлялся в Колядичи через город, потому что «на кольцевой пробки».

Пешеход скончался на месте происшествия. Пьяный водитель и пассажиры автомобиля оттащили мужчину к скамейке на остановке общественного транспорта. Будет возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».