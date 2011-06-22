В Минске на пешеходном переходе девушка лишилась четырех зубов

21 июня водитель Mitsubishi Outlander сбил 24-летнюю девушку прямо на переходе на перекрестке ул. Ольшевского и ул. Кальварийской. По его словам, он «хотел объехать девушку, но та переходила улицу быстрее, чем он предполагал». Через месяц у пострадавшей должна быть свадьба.

Девушка шла на зеленый сигнал светофора около 14.00, она уже дошла до середины дороги, как тут выскочил лихач. В результате удара машиной под управлением 30-летнего водителя девушка отлетела метра на четыре, сообщают очевидцы. По счастливой случайности, уже через минуту после инцидента, едва не закончившегося трагедией, мимо проезжала скорая. Медики помогли подняться девушке, завели в скорую и начали оказывать первую помощь.

Девушка пострадала, сильно ударившись об асфальт. У нее черепно-мозговая травма, повреждение бедра, выбито четыре зуба, сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».