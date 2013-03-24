В Каменецком районе столкнулись 3 автомобиля. Пострадали 5 человек

Новости Беларуси. В минувшую пятницу недалеко от деревни Плянта Каменецкого района столкнулись три автомобиля.

Сначала, как сообщает Брестское МЧС, произошло лобовое столкновение автомобилей «Фольксваген-Пассат» и «Мерседес». Спустя несколько минут в «Мерседес» врезался автомобиль «Ауди-100». В результате ДТП «Мерседес» и «Ауди-100» загорелись. Пожар ликвидировали спасатели.

Пострадавшие – 5 человек – с различными травмами доставлены в больницу.

Напомним, неделю назад ДТП в Гродненской области погибла семья из трёх человек. 28-летний слонимчанин на автомобиле Volkswagen Passat B6 выехал со своим 30-летним пассажиром из Слонима в Гродно. По предварительной версии, на обледенелой дороге водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Passat B4. Удар был настолько сильным, что от автомобиля ничего не осталось.