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В Гомеле рейсовый автобус сбил 58-летнего пешехода

04 февраля 2013 10:47
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Новости Беларуси. Водитель городского рейсового автобуса  при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не уступил дорогу и наехал на мужчину.

С открытым переломом черепа 58-летний пешеход госпитализирован. Выяснилось, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, на минувшей неделе в Гомеле прямо на пешеходном переходе троллейбус сбил 26-летнюю девушку. С травмами головы она была доставлена в больницу.

УГАИ УВД Гомельского облисполкома:
37-летний водитель троллейбуса, двигаясь по улице Барыкина, в районе дома № 149 при подъезде к  нерегулируемому пешеходному переходу не уступил дорогу и совершил наезд на девушку, которая шла по пешеходному переходу.

# авто # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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