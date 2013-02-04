В Гомеле рейсовый автобус сбил 58-летнего пешехода

Новости Беларуси. Водитель городского рейсового автобуса при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не уступил дорогу и наехал на мужчину.

С открытым переломом черепа 58-летний пешеход госпитализирован. Выяснилось, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, на минувшей неделе в Гомеле прямо на пешеходном переходе троллейбус сбил 26-летнюю девушку. С травмами головы она была доставлена в больницу.

УГАИ УВД Гомельского облисполкома:

37-летний водитель троллейбуса, двигаясь по улице Барыкина, в районе дома № 149 при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не уступил дорогу и совершил наезд на девушку, которая шла по пешеходному переходу.