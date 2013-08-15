В Дрогичинском районе 19-летний мотоциклист сбил третьеклассницу и скрылся

Новости Беларуси. Девочка выбежала со двора дома на улицу и угодила под колёса мотоцикла.

Как сообщили в ГАИ, водитель транспортного средства с места происшествия скрылся, но в ходе розыскных мероприятий был задержан. Им оказался 19-летний местный житель, не имеющий права управления. Кроме того, мотоцикл, на котором катался молодой человек, был не зарегистрирован.

Девочка с травмами госпитализирована.

Авария с участием мотоциклиста произошла неделю назад в Минске. В Плещеницах Логойского района 27-летний водитель иномарки не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения транспортных средств оба водителя доставлены в больницу (смотрите видео).