Прямой эфир

В Брестской области «Фольксваген» с 3 поляками съехал в кювет. 2 человека в больнице

04 ноября 2012 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Ивановском районе Брестской области водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и съехал в кювет.

В салоне находились три человека. По предварительной информации, граждане Польши. Двое из них госпитализированы. Одного пострадавшего из салона извлекли спасатели с помощью специальных инструментов: он оказался зажат на заднем сидении автомобиля. Водитель получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, трагедия, повлёкшая за собой гибель двух молодых людей, произошла  в ночь на 14 октября в Щучинском районе.  22-летний водитель, не справился с управлением, в результате чего автомобиль Rover выехал за проезжую часть, произошел занос. После этого машина по ходу движения съехала в кювет, а затем опрокинулась в мелиоративный канал. В результате ДТП погиб водитель и 19-летний пассажир.

# Аварии # авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
04 ноября 2012 13:15

Легковой автомобиль и машина инкассаторов столкнулись в Гомеле

04 ноября 2012 13:15

На трассе «Минск – Могилев» «Фиат» на большой скорости врезался в асфальтоукладочный каток

02 ноября 2012 20:36

Борисовские конструкторы создали снегоболотоход