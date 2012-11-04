В Брестской области «Фольксваген» с 3 поляками съехал в кювет. 2 человека в больнице

Новости Беларуси. В Ивановском районе Брестской области водитель автомобиля «Фольксваген» не справился с управлением и съехал в кювет.

В салоне находились три человека. По предварительной информации, граждане Польши. Двое из них госпитализированы. Одного пострадавшего из салона извлекли спасатели с помощью специальных инструментов: он оказался зажат на заднем сидении автомобиля. Водитель получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, трагедия, повлёкшая за собой гибель двух молодых людей, произошла в ночь на 14 октября в Щучинском районе. 22-летний водитель, не справился с управлением, в результате чего автомобиль Rover выехал за проезжую часть, произошел занос. После этого машина по ходу движения съехала в кювет, а затем опрокинулась в мелиоративный канал. В результате ДТП погиб водитель и 19-летний пассажир.