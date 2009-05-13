Тест-драйв абсолютно нового внедорожника ГАЗ 67!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY
На одном заряде батарей автомобиль Карма может проходить до 80 километров.
Нелишним будет знать стоимость проведения регламентных работ на СТО.
Перекресток небольшой. Главная дорога не широкая и заставлена припаркованными автомобилями. Выезжая на такую дорогу, нужно быть предельно внимательным и осторожным.
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