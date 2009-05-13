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Тест-драйв абсолютно нового внедорожника ГАЗ 67!

13 мая 2009 14:54
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Выпуск этого автомобиля прекратился боле полувека назад.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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