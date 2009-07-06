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Таблетка от аллергии могла стать причиной ДТП, в котором погибли люди (ФОТО)

06 июля 2009 13:00
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Новые подробности трагедии, которая произошла в полдень 5 июля.

50-летний водитель иномарки, двигаясь в Минске по 50-му километру внутреннего кольца МКАД в направлении Логойского тракта, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в осветительную мачту.

Две пассажирки скончались на месте происшествия. Девушка 18-ти лет и восьмилетняя девочка получили ранения.

Как рассказали в ГАИ, семья возвращалась с похорон. Водитель был трезв, однако утверждает, что перед началом поездки выпил таблетку от аллергии.

Окончательное слово о причинах аварии — за экспертами.

Минск авария кольцевая

Минск авария кольцевая

Минск авария кольцевая

Минск авария кольцевая

Минск авария кольцевая

# Аварии # авто # Фотофакт

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