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Страшная авария в Барановичском районе: погибли 23-летний парень и 17-летняя девушка

01 февраля 2016 07:28
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Новости Беларуси. Авария, унесшая жизни двух человек, произошла днем в субботу. На 9-м километре автодороги Барановичи – Молчадь – Дятлово 66-летний минчанин на автомобиле «Рено Меган Сценик» съезжал с М1 на трассу Р108 и не уступил дорогу следовавшему в том же направлении «Ауди 100».

От удара машину отбросило на металлическое ограждение магистрали,

которое насквозь пробило заднюю часть салона.

Страшная авария в Барановичском районе: погибли 23-летний парень и 17-летняя девушка -1

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Брестской области:
В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Ауди 100», находившихся на заднем сидении, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Погибшими являются 23-летний юноша и 17-летняя девушка, жители г. Барановичи. 18-летняя пассажирка, находившаяся в автомобиле спереди, с травмой грудной клетки и переломами костей обеих ног, помещена на лечение в учреждение здравоохранения. Пострадавшая проживает в д. Новая Мышь. Водителю, являющемуся жителем г. Барановичи, в тот день исполнился 21 год, в госпитализации он не нуждался. 66-летнему водителю второго транспортного средства медицинская помощь также не потребовалась. 

Как показала экспертиза, оба водителя были трезвыми.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

# авто # Авария в Брестской области # Фотофакт # Марина Дранькова

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