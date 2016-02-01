Страшная авария в Барановичском районе: погибли 23-летний парень и 17-летняя девушка

Новости Беларуси. Авария, унесшая жизни двух человек, произошла днем в субботу. На 9-м километре автодороги Барановичи – Молчадь – Дятлово 66-летний минчанин на автомобиле «Рено Меган Сценик» съезжал с М1 на трассу Р108 и не уступил дорогу следовавшему в том же направлении «Ауди 100».

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Брестской области:

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Ауди 100», находившихся на заднем сидении, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Погибшими являются 23-летний юноша и 17-летняя девушка, жители г. Барановичи. 18-летняя пассажирка, находившаяся в автомобиле спереди, с травмой грудной клетки и переломами костей обеих ног, помещена на лечение в учреждение здравоохранения. Пострадавшая проживает в д. Новая Мышь. Водителю, являющемуся жителем г. Барановичи, в тот день исполнился 21 год, в госпитализации он не нуждался. 66-летнему водителю второго транспортного средства медицинская помощь также не потребовалась.

Как показала экспертиза, оба водителя были трезвыми.