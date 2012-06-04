Школьники погибли, катаясь ночью на машине отца под Светлогорском

Новости Беларуси. В Светологорском районе Гомельской области 3 июня 17-летний парень решил покатать друзей 16 и 15 лет и 14-летнюю девушку на отцовской машине ВАЗ-2101. Все парни из д. Ковчицы-1, девушка из д. Михайловка. Пассажиры-парни находились на заднем сиденье автомобиля, девушка - на переднем. Водитель и пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности.

На одном из поворотов местной дороги в 3 ночи школьник не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево: один пассажир от полученных травм скончался на месте, второй пассажир погиб не сразу. Девушка получила многочисленные раны (перелом шести ребер, пневмоторакс, ушибы правой почки и поясничного отдела). Сам водитель серьезно не пострадал, но, испугавшись, ушел с места аварии домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в 6 утра проезжающие мимо люди вызвали скорую и милицию, однако жизнь второго пассажира спасти не удалось - он умер по дороге в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП двух человек. Виновнику аварии грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Мария Кривоногова, главный инспектор группы информации и связи с общественностью управления Следственного комитета по Гомельской области:

Сам водитель не пострадал. После совершения ДТП он ушел с места происшествия. Утром его по месту жительства задержали сотрудники ГАИ. Светлогорским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь в отношении 16-летнего жителя Светлогорского района возбуждено уголовное дело по статье ст.317 ч.3 Уголовного кодекса Республики Беларусь.