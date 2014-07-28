С 28 июля в Беларуси усилена ответственность за нарушение правил остановки и стоянки на основании фото- и видеосъемки

Новости Беларуси. В Беларуси усилена ответственность за нарушение правил остановки и стоянки на основании фото- и видеосъемки. Это предусмотрено изменениями в дорожном законодательстве, которые вступили в силу. Так теперь за неправильную парковку, зафиксированную камерами, можно будет штрафовать не только водителя, но и владельца авто.

Отдельный штраф на основании видеосъемки появился и за неправомерную парковку на месте для инвалидов. Дороже обойдется и не пройденный техосмотр. За это нарушение автовладельцу по первому разу придется выложить до 3 базовых. А в случае повторного нарушения в течение года размер штрафа вырастет до 5 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.