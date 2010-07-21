Россия признана самой опасной страной для автомобилистов

В мировом печальном рейтинге эта страна в безусловных лидерах с большим отрывом. Ежегодно на каждый миллион россиян приходится 235 смертей из-за ДТП. В целом же, каждый год в России аварии уносят количество людей, соизмеримое с населением среднего райцентра.

Олег Викторович – профессиональный водитель. Занимается извозом корпоративных клиентов. Признается, что если раньше «крутить баранку» для него было в радость, то теперь каждый рабочий день приносит только стресс.

Олег Постригач, водитель:

В последнее время вообще стало очень сложно, раньше такого бардака не было.

Это эмоциональное заявление подкрепляют страшной статистикой эксперты из Международной организации экономического сотрудничества и развития. По их данным, на каждый миллион россиян приходится 235 погибших в результате ДТП. Это делает Россию самой опасной для автомобилистов страной в мире. Следующая в рейтинге – Польша – имеет почти наполовину меньше подобных смертей.

Логично было бы предположить, что уровень смертности на дорогах растет вместе с увеличением количества машин. В России действительно стало больше автомобилей. Однако, например, в Европе начиная с 2001 года, автопарк тоже значительно увеличился. При этом движение стало более безопасным – летальные ДТП снизились на 35%.

Начинающим автомобилистам и вовсе страшно садиться за руль. Каждый год на дорогах России гибнет по 30 тысяч человек. Тимур Гилязов права получил 3 месяца назад. Для него выехать на улицы Москвы – это как сыграть в русскую рулетку.

Тимур Гилязов:

Некоторые люди водят очень опасно, не включают поворотники, редко соблюдают правила, гоняют с большой скоростью

Превышение скорости – это основная причина аварий в России. Каждое четвертое ДТП случается из-за лихачей. Другие факторы риска – это выезды на встречную полосу и нетрезвые водители. Самыми смертельно опасными являются семь трасс федерального значения. На каждую сотню пострадавших в ДТП приходится 10 летальных исходов. В Европе этот показатель в пять раз меньше.

Татьяна Карташева:

Вожу ребенка в школу, водители даже на зеленый свет пешеходам едут и не останавливаются. А мы ведь детей учим, что если зеленый свет горит, можно идти спокойно.

Анатолий Привалов:

Это, прежде всего, зависит от власти, потому что она слишком оторвана от реальной жизни, витает где-то в облаках, строит планы гигантские, а дороги не отвечают элементарным стандартам.

На обслуживание автотрасс, устранение последствий ДТП, на выплаты страховок и лечение пострадавших в авариях Россия ежегодно тратит миллиарды рублей. А дороги, тем временем, продолжают оставаться одной из главных бед страны.