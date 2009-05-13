Reno scenic RX4 и Land Rover Freelander

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY
Перекресток небольшой. Главная дорога не широкая и заставлена припаркованными автомобилями. Выезжая на такую дорогу, нужно быть предельно внимательным и осторожным.
Он не справился с управлением, мотоцикл занесло на повороте <font color="#FF0000">[осторожно, шокирующее фото]. </font>
На перекрестке рядом со станцией метро "Пушкинская" автомобиль протаранил светофор, попутно зацепив другую машину.
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