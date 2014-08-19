Пьяного бесправника, совершившего тройное ДТП в Гродненской области, оставили с помощью оружия

Новости Беларуси. Тройное ДТП совершил нетрезвый бесправник в Гродненской области. Нарушителя помогло задержать только применение оружия.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел в машину, за рулем которой была его знакомая. Возмутившись манерой вождения, женщины попытался силой взять управление на себя. Из-за этого легковушка врезалась в ограждение.

Однако неугомонный водитель с помощью трактора вытянул автомобиль на дорогу и продолжил движение, после чего мужчина совершил наезд на девушку и скрылся с места ДТП.

В данный момент с тяжелыми травмами пострадавшая госпитализирована, а нарушитель задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Попытались остановить с помощью мигалок этот автомобиль, но водитель совершил касательное столкновение и попытался скрыться. Сотрудники ГАИ преследовали нарушителя, сделали один предупредительный выстрел в воздух, после этого два – по автомобилю для того, чтобы его остановить. В результате водителя задержали. В настоящее время он содержится под стражей и решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.