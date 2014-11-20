Посол Беларуси попал в ДТП в Смоленской области: погибли два человека

Новости России. 19 ноября утром на трассе М1 (Минск-Москва) в Ярцевском районе Смоленской области произошла авария с участием автомобиля дипломатической миссии Беларуси в России.

«Мерседес», в котором находились белорусский посол Игорь Петришенко и его водитель, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104 под управлением 78-летнего водителя, местного жителя.

Две женщины-пассажирки «Жигулей» (75 и 77 лет) погибли. Посол и его водитель серьезно не пострадали.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ, совершая поворот налево на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество встречному автомобилю.

«Любые утверждения, что водитель дипмиссии вел автомобиль на некой «запредельной» скорости, лишены оснований» - заявили в Посольстве.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Российские правоохранительные органы выдвинули предварительную версию о том, что ДТП произошло по вине водителя автомобиля ВАЗ. В настоящее время следствие продолжается. Белорусская сторона готова и оказывает правоохранительным органам Российской Федерации все необходимое в данном случае содействие.

Белорусская сторона выражает соболезнования родным и близким погибших.

Представитель Посольства:

В связи с гибелью людей в этом дорожно-транспортном происшествии посол Республики Беларусь в Российской Федерации выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким погибших женщин.

Авария при подобных обстоятельствах в Смоленской области произошла летом 2014. Тогда - по вине белорусского водителя.

2 июля на 12-ом километре дороги Карманово – Гагарин столкнулись грузовой микроавтобус и легковушка. Выезжая со второстепенной дороги грузовик не предоставил преимущества легковому автомобилю и врезался в него. В аварии погибла пассажирка легковушки, 8-летний мальчик с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию. Подробности этой истории смотрите на видео.