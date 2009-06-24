Последний рейс (20 ФОТО+ВИДЕО)

Так что же произошло в Гатово на самом деле. Комментарии ГАИ, врача. Свидетельство очевидцев.

Не уступил дорогу. Сегодня под Минском самосвал протаранил пассажирский автобус. В нем в тот момент ехали двадцать пять человек. Удар был такой силы, что у автобуса практически полностью снесло бок, а песок высыпался прямо в салон. Одиннадцать человек доставили в больницу, троих впоследствии отпустили домой. По словам медиков, жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.

-Я сам тут вылетал вон туда, потому что нет тут кругового движения. Зимой тут вообще ничего не видно, плюс еще ямка вот такая вот!!!

Сейчас пустырь возле места трагедии напоминает поле боя. Аптечка, окровавленные бинты. Сам же автобус ТАКОГО сражения не пережил. Вдребезги разлетелись не только стекла – в свой последний рейс отправились даже металлические поручни.

В салоне - примерно двадцать пять человек. И автобус движется с допустимой скоростью. Но на самом подъезде к злополучному перекрестку водитель автобуса, и это утверждает НЕ ОДИН пострадавший, резко жмет на газ.

- Предварительно можно сказать, что водитель автобуса МАЗ не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу» и выехал со второстепенной дороги на главную, - рассказала «СТВ» Николай Короткевич, начальник управления ГАИ УВД Миноблисполкома.

Самосвал, доверху груженный песком, буквально таранит пассажирский автобус. Бок машины будто вырезали гигантскими ножницами. В салон не пробраться – пол усыпан осколками. А напоминание, что «При аварии стекло нужно разбить молотком» едва читается - залито кровью.

- У меня только болит колено, а вот друга отвезли – он весь в крови был.

Дарья как раз ехала тем роковым маршрутом. И еще долго не могла себя заставить уйти подальше от места аварии. У девушки – шок. Ее друг едва не погиб на ее же глазах.

- Вылетел мальчик, наш друг. Валялся вот здесь.

- Состояние больных, которые госпитализированы к нам, оцениваются как средней тяжести. В данное время продолжается динамическое наблюдение, обследование. В основном они поступили с черепно-мозговыми травмами, с переломами ребер и переломами конечностей, - говорит Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы Больницы скорой медицинской помощи.

Одиннадцать человек, среди них – ребенок - оказываются в больнице. Пассажир злосчастного рейса, Юрий, как раз накануне отмечал выпускной. Он толком и не успел порадоваться началу взрослой жизни, как появился еще один повод. Отметить второй День рождения.

- На перекрестке водитель не снизил скорость, а, наоборот, увеличил. КАМАЗ врезался в автобус. С песком - полный. Потемнело в глазах..., - рассказывает потерпевший.

- Позвонили дети, сообщили, что в них врезался КАМАЗ. У одного ухо – не совсем оторвано – ушная раковина надорвана. А у второго ЧМТ, - говорит мать потерпевшего.

Ну, едем ухо пришивать.

- Ехала у нас в автобусе в этом сестра. В шоке сейчас – вся в песке, в крови, но вроде бы нормально все! 11:02:17 весь бок у нее побит, все в синяках – гематомы будут сильные, страшные, - рассказывает Светлана Кузьмина

Под конец дня несколько пострадавших из больницы отпустили домой. А на самом месте аварии еще долго работали эксперты. Мрачное совпадение: буквально в метре от искореженного автобуса установлен знак «Опасный поворот».

Ольга Бакланова, Надежда Бука, Сергей Курков и Андрей Дук. Телекомпания «СТВ»