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Под Брестом россиянка на Renault врезалась в дерево. Погибла её 85-летняя мать, супруг в коме

12 июня 2013 09:00
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Новости Беларуси. ДТП на дороге Р6 (Ивацевичи-Пинск-Столин) произошло вчера. Гражданка РФ на Renault Logan направлялась в сторону Пинска. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет и врезалась в придорожное дерево.

В результате аварии серьезные травмы получили пассажиры Renault: 48-летний муж и 85-летняя мать водителя. Пожилая женщина позже скончалась в больнице. Супруг водителя до сих пор находится в состоянии комы.

Авария с участием французской иномарки произошла весной этого года в Минске. 11 марта днем на улице Богдановича «Хонда» поворачивала направо со второй полосы и подрезала автомобиль «Рено». Водитель французской иномарки пытался тормозить, но машину занесло, в итоге она врезалась в осветительную мачту (смотрите видео).

# авто # Авария в Брестской области

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