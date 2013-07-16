Под Барановичами студенты на Mercedes врезались в дерево. Погиб 19-летний пассажир

Новости Беларуси. Авария произошла сегодня ночью неподалёку от Барановичей. 19-летний водитель Mercedes не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, после чего врезалась в дерево. В результате ДТП погиб 19-летний пассажир.

ГАИ Брестской области:

Авария произошла на непростом участке – это подъем с закруглением влево.

Иномарка принадлежала 18-летнему парню, который дал поводить 19-летнему товарищу. По предварительной информации, молодые люди ездили в Барановичи, чтобы поиграть в бильярд.

У владельца авто – перелом левой ноги, ушибленные раны головы. Водитель сломал обе ноги, к тому же у молодого человека черепно-мозговая травма. У третьего пассажира сломана левая нога. Все пострадавшие госпитализированы. Все парни – жители Ляховичей.

Напомним, ещё одно ЧП с трагическим финалом произошло недавно в Миснке. «КамАЗ» перевернулся на стройке одного из спорткомплексов на проспекте Победителей. Бетономешалка опрокинулась при подъезде к месту разгрузки. Водитель погиб на месте. Мужчину зажало в искореженной кабине. Его тело доставали спасатели при помощи специального инструмента (смотрите видео).