Новое авто Fisker Karma (ФОТО)

До недавних пор известный американский дизайнер Хенрик Фискер баловал мир переделкой машин известных конструкторов – например, BMW или Mercedes. А в конце 2007 года Фискер решил заняться разработкой собственного авто.

Причем незнакомого ранее вида – гибридного спорт-седана! В начале 2008 года был показан эффектный концепт под названием Karma.

– Название автомобиля весьма символично и выбрано не случайно. В буддизме карма – это совокупность добрых и злых деяний человека, которая создает предпосылки для его дальнейшей судьбы. Наша Karma создана так, чтобы на протяжении своей «жизни» как можно меньше отравлять жизнь окружающим, сохраняя «чистую карму», – рассказал Фискер в эксклюзивном интервью «Автопанораме».

А еще это очень красивая карма. Автомобиль в серийном обличии красовался весной 2009 на стенде в Женеве и фактически не изменился по сравнению с одноименным концептом. Радиаторная решетка – как лукавая улыбка на весь передок, сильно выступающие «мускулистые» колесные арки, короткие свесы и длиннющий капот, придающий купе-седану спортивный и мощный характер. В общем, автомобиль вызывает только положительные эмоции.

Karma удивляет не только внешностью, но и мощью, а посему – в чем сомневаться не приходится – понравится не только буддистам, но и закоренелым «драйверам». Отдача гибридной силовой установки равна 403 л.с.! С места до 100 км/ч Karma ускоряется за 5,8 секунды и может разогнаться до 201 км/ч, что для «гибрида» поистине феноменально. При этом средний расход бензина равен смешным 2,4 л/100 км. А можно и вообще не жечь топливо: одного заряда батарей хватает на 80 км. По статистике это среднее расстояние, которое в будние дни преодолевают американские и европейские водители.

Кстати, гибридный седан – не единственный новый авто, которым порадовал американский дизайнер. В загашнике у Хенрика Фискера есть еще и концептуальный четырехместный купе-кабриолет Karma S с двухсекционной алюминиевой крышей. Концепт выполнен в том же стиле, что и седан, у них даже одинаковая светотехника. Разве что передок отличается несколько иным рисунком радиаторной решетки. Интересно решена и боковина, рельеф которой задают выведенные на боковую поверхность крыла выхлопные трубы.

– Забота об экологии здесь не только в небольшом выбросе вредных веществ и расходе топлива. Для отделки интерьера, например, используется дерево, но ни один ствол не пострадал от рук человека, – отметил Хенрик Фискер.

Как видим, современные автомобильные технологии достигли такого уровня, что машина способна изменить карму водителя. В лучшую сторону. По крайней мере, так считает Хенрик Фискер.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY