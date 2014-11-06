Ночью от рук автовандала пострадали 13 машин в Минске

Новости Беларуси. Общая сумма ущерба составила 12 миллионов рублей.

Утром жилец одного из домов по улице Калиновского обнаружил, что колеса его автомобиля пробиты.

Позже выяснилось, что аналогичные повреждения получили еще 12 иномарок, припаркованных во дворе.

Светлана Билинская, пресс-офицер Первомайского РУВД:

«Раны» были в виде боковых проколов и порезов покрышек. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Первомайского РУВД столицы на месте происшествия был найден мобильный телефон возможного автовандала. При задержании у молодого человека при себе был обнаружен нож.

Напомним, летом прошлого года в одном из столичных дворов пьяный дебошир устроил настоящий погром.

Чем-то не понравились ему припаркованные автомобили. Мужчина попинал их ногами, а на одном из них даже попрыгал. Итогом похождений стало 8 повреждённых авто.

В милицию о дебошире сообщил очевидец. Он же описал и приметы хулигана. Злоумышленника задержали в соседнем дворе. Им оказался 22-летний ранее судимый минчанин. Подробности вы узнаете из видео.